Эксперт рассказала, от каких элементов интерьера лучше отказаться

Иногда даже самый изысканный дизайн может быть испорчен неудачной отделкой и декором. Арт-директор мебельного бренда «Дятьково Design» Наталья Веденова 22 мая рассказала «Известиям», как обустроить пространство, которое будет актуально долгие годы.
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