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Культурология.рф

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Арт: Почему звезда фильма «Под прикрытием» Гурам Баблишвили ответил коллегам, что они ему «до чурчхелы»

Арт: Почему звезда фильма «Под прикрытием» Гурам Баблишвили ответил коллегам, что они ему «до чурчхелы»

В России Гурам Михайлович известен своей актерской деятельностью, особенно зрители запомнили его по роли лейтенанта ФСБ Артура Атальянца в сериале «Под прикрытием».

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