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Русский язык считается самым сложным экзаменом по мнению школьников

Русский язык считается самым сложным экзаменом по мнению школьников

Большинство школьников считают экзамен по русскому языку самым трудным среди предметов ЕГЭ и ОГЭ. Об этом говорится в исследовании образовательной платформы «Умскул», с результатами которого ознакомилась Газета.

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