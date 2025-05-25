Русский язык считается самым сложным экзаменом по мнению школьников

Большинство школьников считают экзамен по русскому языку самым трудным среди предметов ЕГЭ и ОГЭ. Об этом говорится в исследовании образовательной платформы «Умскул», с результатами которого ознакомилась Газета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии