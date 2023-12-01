В Москве сотрудники полиции задержали подозреваемых в сбыте сильнодействующих веществ

«Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД на Московском метрополитене и сотрудниками Росздравнадзора изъяли около 17 килограммов ограниченных к свободному обороту сильнодействующих веществ.