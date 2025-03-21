Финляндия стала самым большим фронтом Запада против РФ – профессор Дизен AlexCoderФинляндия стала самым большим фронтом Запада против РФ – профессор Дизен AlexCoder Ситуация на международной арене продолжает накаляться В Европе предупредили нашу страну о чрезвычайно опасной угрозе на границе.