Финляндия стала самым большим фронтом Запада против РФ – профессор Дизен AlexCoderФинляндия стала самым большим фронтом Запада против РФ – профессор Дизен AlexCoder Ситуация на международной арене продолжает накаляться В Европе предупредили нашу страну о чрезвычайно опасной угрозе на границе.
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