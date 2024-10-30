Египет осудил законопроект Израиля, запрещающего работу БАПОР в Газе

Египет осудил одобрение Кнессетом Израиля законопроекта, запрещающего деятельность Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и ограничивающего его возможности по оказанию поддержки палестинским гражданам на оккупированных палестинских территориях, 30 октября пишет WAM.