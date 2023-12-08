Всемирный банк спрогнозировал снижение бедности в России в срок до 2025 года

Уровень бедности в России немного снизится в период с 2023 по 2025 годы. Об этом говорится в ноябрьском экономическом обзоре Всемирного банка (ВБ) стран Европы и Центральной Азии, с которым ознакомились «Известия»8 декабря.
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