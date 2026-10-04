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Царьград

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Александр Мясников: планирую прожить до 150 лет, возраст парализует

Александр Мясников: планирую прожить до 150 лет, возраст парализует

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что 73 года для него только середина жизненного пути. В интервью Борису Корчевникову он рассказал о вере в долгую жизнь до 150 лет и влиянии генетики на долголетие.

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