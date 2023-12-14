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В Екатеринбурге накрыли подпольный цех с 6,5 тыс. бутылок паленого алкоголя

В Екатеринбурге накрыли подпольный цех с 6,5 тыс. бутылок паленого алкоголя

В районе Сортировка Екатеринбурга полиция обнаружила цех по производству контрафактного алкоголя. Подробности в своем Telegram-канале сообщил член городской Общественной палаты, координатор движения "Народный контроль" Дмитрий Чукреев.

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