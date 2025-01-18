Выпущенная Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP подорожала за сутки в 4 раза

Выпущенная избранным президентом США Дональдом Трампом криптовалюта OFFICIAL TRUMP менее чем за сутки с начала торгов выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил $10 млрд, сообщил агрегатор CoinMarketCap 18 января.
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