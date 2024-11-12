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Забелин станет министром здравоохранения Подмосковья

Забелин станет министром здравоохранения Подмосковья

УФА, 11 ноя – РИА Новости. Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин с 12 ноября приступает к исполнению обязанностей министра здравоохранения Московской области, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании правительства региона.

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