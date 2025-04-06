За долги по алиментам тамбовчанину назначили обязательные работы и арестовали его машину

44-летний житель Кирсанова задолжал по алиментам своему сыну 2016 года рождения. По решению суда мужчина должен выплачивать денежные средства в размере ¼ дохода, однако он платил алименты нерегулярно и незначительными суммами.
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