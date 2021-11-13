Parlamentní listy: Европа забыла, что в войнах Россия всегда побеждала

Галина Емельянова

Даже в средневековой Европе когда там все и всегда воевали друг против друга Россия призывалась в союзники и те за кого она воевала побеждали. А сколько побед она одерживала когда на неё нападали??? Что называется "не щадя живота своего". И так будет всегда.