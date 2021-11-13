Закон и Порядок

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Parlamentní listy: Европа забыла, что в войнах Россия всегда побеждала

Parlamentní listy: Европа забыла, что в войнах Россия всегда побеждала

Чешский политолог Оскар Крейчи анализирует причины энергетического кризиса и изменения в российско-европейских отношениях.

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Комментарии
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Галина Емельянова
Даже в средневековой Европе когда там все и всегда воевали друг против друга Россия призывалась в союзники и те за кого она воевала побеждали. А сколько побед она одерживала когда на неё нападали???  Что называется "не щадя живота своего". И так будет всегда.
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16 час.
Василий Башмаков
Не устану повторять высказывания великих людей, что мудрый учится на чужих ошибках, умный на своих, дурак никогда ничему не учится. Беда в том, что никому не известно, когда Запад поумнеет. И поумнеет ли - это большой вопрос??????
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1
16 час.
Влас Семенюк
За пипилями пожаловали.
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1 час.

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