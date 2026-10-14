Суд решит судьбу «кукольника» Москвина, создавшего 29 мумий

Ленинский районный суд Нижнего Новгорода 15 декабря 2025 года в закрытом режиме рассмотрит представление психиатрической больницы №2 о продлении принудительного лечения Анатолия Москвина, находящегося в стационаре с 2012 года после обнаружения в его квартире 29 мумифицированных тел.
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