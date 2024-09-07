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Политика как она есть

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Песков: России хватит сил и средств, чтобы выдавить ВСУ из Курской области

Песков: России хватит сил и средств, чтобы выдавить ВСУ из Курской области

России хватит сил и средств, чтобы выдавить ВС Украины из Курской области и защитить Белгород, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Владимир Шалимов
Мысль, конечно, &quot;глубокую&quot; толконул этот Навкин примак, работающий в Кремле агентом релокантского влияния. Запомни, Митька Песок, у России хватит сил и средств выдавить соплеменников твоей Навки СО ВСЕЙ территории бывшей Украины. А ты, ничтоже сумняшеся, что-то пискнул только про выдавливание из Курска и Белгорода. Что, заокеанские покровители дальше не советуют выдавливать? Молчал бы, глядишь, кто тут понаивнее, и за умного бы принял.
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8 час.
VG
Vasily Golov
Когда выдавливание произойдет?В этом вопрос.Пока носимся с гуманизмом и милосердием к противнику.А  не к беженцам из Курской обл. У нас до 500 тыс отслуживших по призыву в 2021-2023годах не могут быть мобилизованы в зону СВО,не пригодны к боевым действиям.Это 50% регулярной армии Российской Федерации.
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5 час.
М
ММ
ВЫДАВИТЬ??? Их там оставить надо. ВСЕХ, По два квадратных метра земли каждому. И чтоб ни один не ушел.
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3 час.

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