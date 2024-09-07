России хватит сил и средств, чтобы выдавить ВС Украины из Курской области и защитить Белгород, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: России хватит сил и средств, чтобы выдавить ВСУ из Курской области
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Шалимов
Мысль, конечно, "глубокую" толконул этот Навкин примак, работающий в Кремле агентом релокантского влияния. Запомни, Митька Песок, у России хватит сил и средств выдавить соплеменников твоей Навки СО ВСЕЙ территории бывшей Украины. А ты, ничтоже сумняшеся, что-то пискнул только про выдавливание из Курска и Белгорода. Что, заокеанские покровители дальше не советуют выдавливать? Молчал бы, глядишь, кто тут понаивнее, и за умного бы принял.
Ответить
8 час.
VG
Vasily Golov
Когда выдавливание произойдет?В этом вопрос.Пока носимся с гуманизмом и милосердием к противнику.А не к беженцам из Курской обл. У нас до 500 тыс отслуживших по призыву в 2021-2023годах не могут быть мобилизованы в зону СВО,не пригодны к боевым действиям.Это 50% регулярной армии Российской Федерации.
Ответить
5 час.
М
ММ
ВЫДАВИТЬ??? Их там оставить надо. ВСЕХ, По два квадратных метра земли каждому. И чтоб ни один не ушел.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии