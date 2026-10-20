Правительство Франции намерено задействовать армию для подавления протестов МВД Франции намерено запросить помощь военных для обеспечения порядка на протестах 24 октября, то есть фактически для подавления протестов.
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