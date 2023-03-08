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Дрэймонд Грин бросил играть, когда не получил мяч от Джордана Пула

«Уорриорз» допустили обидную потерю в одном из эпизодов матча с «Оклахомой» (128:137). На последней минуте второй четверти Дрэймонд Грин не дождался передачи от Джордана Пула, после чего бросил играть.

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