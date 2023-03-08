Дрэймонд Грин бросил играть, когда не получил мяч от Джордана Пула

«Уорриорз» допустили обидную потерю в одном из эпизодов матча с «Оклахомой» (128:137). На последней минуте второй четверти Дрэймонд Грин не дождался передачи от Джордана Пула, после чего бросил играть.
Популярные статьи
- Неманя Пейчинович: «У Европы подлое лицо. Украине пытаются что-то навязать, но Сербия продолжит поддерживать Россию за спасение православного народа»
- Роналду отправил самолет с гуманитарной помощью жертвам землетрясений в Турции и Сирии
- Прокуратура требует 2 года тюрьмы для Промеса. Суд не уверен, что доказательств достаточно
Свежие комментарии