Воробьева впечатлили идеи по внедрению ИИ в производство на выставке в Шэньяне

Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья, отметил, что на выставке инновационных технологий в китайском Шэньяне свыше 100 компаний, включая Huawei, Aerospace Cloud Network, Ansteel и China Unicom, представили свои исследования и ноу-хау.
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