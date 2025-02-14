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Министр просвещения РФ Кравцов предложил ОАЭ перенять опыт сдачи ЕГЭ

Министр просвещения РФ Кравцов предложил ОАЭ перенять опыт сдачи ЕГЭ

Министр просвещения России Сергей Кравцов провел встречу с министром просвещения Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сарой бинт Юсеф Аль-Амири и предложил коллеге проработать возможности распространения в ОАЭ опыта сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

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Комментарии
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imac93 См
Неужели непонятно - ЕГЭ является минимумом знаний, но требовать большего министерство не может. Низкое качество учителей, падение их авторитета, коммерциализация всего и вся в стране, в том числе и оценок, неверие в честность преподавателей - истинная причина появления ЕГЭ. При подобных &quot;управленцах&quot;, плохо и не профильно образованных, можно скоро ожидать ЕГЭ и в университетах. Как говорил Кеннеди, мы выиграли гонку в космосе за школьной партой, а что теперь. С учителями страшно говорить - откровенно плохо образованные люди. Раньше с такими результатами порядочные люди стрелялись. А министр жив...
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23 час.
gln0754 Семина
У себя бы навел порядок,тоже видно неуч простите,по другому сложно назвать,как можно было отказаться от своего, приняв западное, ну что то новое внедри,но менять это просто преступление,а тем более навязывать своим советом другим странам,чтоб тебя или из за тебя поносили Россию.
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18 час.
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