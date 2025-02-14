Министр просвещения РФ Кравцов предложил ОАЭ перенять опыт сдачи ЕГЭ

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Неужели непонятно - ЕГЭ является минимумом знаний, но требовать большего министерство не может. Низкое качество учителей, падение их авторитета, коммерциализация всего и вся в стране, в том числе и оценок, неверие в честность преподавателей - истинная причина появления ЕГЭ. При подобных "управленцах", плохо и не профильно образованных, можно скоро ожидать ЕГЭ и в университетах. Как говорил Кеннеди, мы выиграли гонку в космосе за школьной партой, а что теперь. С учителями страшно говорить - откровенно плохо образованные люди. Раньше с такими результатами порядочные люди стрелялись. А министр жив...