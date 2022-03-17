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Тренер «Лилля» о вылете от «Челси»: «Покидаем ЛЧ с высоко поднятой головой»

Жослен Гурвеннек прокомментировал вылет «Лилля» из Лиги чемпионов. Главный тренер французского клуба высказался после ответного матча 1/8 финала с «Челси» (1:2, первая игра – 0:2).

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