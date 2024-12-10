Ажиотаж на катках – муниципалитету пришлось выделять дополнительных сотрудников

Сезон зимних активностей уже начался, и сибиряки уже массово катаются на коньках. Сотрудники некоторых катков не справляются с обилием посетителей, поэтому муниципалитет принял решение увеличить штат рабочего персонала на катках.
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