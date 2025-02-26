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Царьград

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Русские энергоносители в Европе: шансы на возвращение и политические барьеры

Русские энергоносители в Европе: шансы на возвращение и политические барьеры

Возвращение русских энергоносителей в Европу маловероятно из-за политических и технических причин. Эксперт Алексей Бобровский отметил сложности транзита через Украину и неясные перспективы Польши при давлении США.

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