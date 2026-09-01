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Татар-информ

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Игры, объединяющие народы: Казань примет Игры кочевников в 2028 году

Игры, объединяющие народы: Казань примет Игры кочевников в 2028 году

VII Всемирные игры кочевников пройдут в Казани в 2028 году. О готовности столицы Татарстана принять международные соревнования заявил Президент России Владимир Путин, а проведение следующих Игр в республике официально подтвердил Президент Киргизии Садыр Жапаров.

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