Игры, объединяющие народы: Казань примет Игры кочевников в 2028 году

VII Всемирные игры кочевников пройдут в Казани в 2028 году. О готовности столицы Татарстана принять международные соревнования заявил Президент России Владимир Путин, а проведение следующих Игр в республике официально подтвердил Президент Киргизии Садыр Жапаров.