Новый этап блокировок продаж просроченных и нелегальных товаров стартовал в РФ

В России 1 мая в крупной розничной сети для молочной продукции и бутилированной воды стартовал разрешительный режим на кассах — механизм, благодаря которому продажи нелегальных и просроченных товаров исключаются при помощи государственной системы маркировки «Честный знак».
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