В Новосибирской колонии №14 задержан мужчина за попытку незаконной передачи мобильных телефонов заключенным

В Новосибирской области сотрудники исправительной колонии №14 задержали мужчину, который пытался перебросить через территорию учреждения запрещенные предметы - восемь мобильных телефонов, двадцать три сим-карты, восемь зарядных устройств, восемь USB-кабелей и семь гарнитур.