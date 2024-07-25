В Новосибирской колонии №14 задержан мужчина за попытку незаконной передачи мобильных телефонов заключенным

В Новосибирской области сотрудники исправительной колонии №14 задержали мужчину, который пытался перебросить через территорию учреждения запрещенные предметы - восемь мобильных телефонов, двадцать три сим-карты, восемь зарядных устройств, восемь USB-кабелей и семь гарнитур.
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