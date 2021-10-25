smi.today

1 664 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • chernyj70 Чернышов
    Что опять за "аннексия Крыма"? Аффтар ты чьих будешьСкифское золото: ...
  • анатолий андреев
    Простейший способ остановить цены: ЗАРПЛАТУ ЧИНОВНИКОВ УМЕНЬШАТЬ НА ВЕЛИЧИНУ ИНФЛЯЦИИ - через пару лет цены остановят...Мишустин предложи...
  • Ирина Богданова
    Цены растут, а пенсии и зарплаты на том же уровне, а зарплаты у чиновников растут не по дням а по часам:( !!!Мишустин предложи...

Банки испугались, что их клиенты уйдут к нелегалам из-за лимитов на кредиты

Банки испугались, что их клиенты уйдут к нелегалам из-за лимитов на кредиты

Введение Центробанком прямых количественных ограничений по кредитам для банков подтолкнет заемщиков к обращению к нелегальным кредиторам, написали представители Ассоциации банков «Россия» (АБР) в Министерство финансов РФ, 25 октября сообщает РБК.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх