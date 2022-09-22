В турбизнесе рассказали, как призывники могут вернуть деньги за туры

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян рассказал "Известиям", что попавшие под частичную мобилизацию россияне, которые уже приобрели туры за рубеж, смогут вернуть денежные средства.