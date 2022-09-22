В турбизнесе рассказали, как призывники могут вернуть деньги за туры

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян рассказал "Известиям", что попавшие под частичную мобилизацию россияне, которые уже приобрели туры за рубеж, смогут вернуть денежные средства.
Вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян рассказал "Известиям", что попавшие под частичную мобилизацию россияне, которые уже приобрели туры за рубеж, смогут вернуть денежные средства.
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