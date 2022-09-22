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В турбизнесе рассказали, как призывники могут вернуть деньги за туры

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА), директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян рассказал "Известиям", что попавшие под частичную мобилизацию россияне, которые уже приобрели туры за рубеж, смогут вернуть денежные средства.

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