В подмосковном Дмитрове полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства

Сотрудники полиции УМВД России по Дмитровскому г.о. при поддержке Росгвардии в рамках оперативно-профилактического мероприятия, направленного на выявление и пресечение незаконной миграции, проверили складское помещение для хранения овощей и фруктов в поселке Горшково.