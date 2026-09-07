Фанаты «Валенсии» устроили акцию протеста после 0:5 от «Барселоны»

Болельщики «Валенсии» вышли на акцию протеста против руководства и игроков команды после домашнего поражения от «Барселоны» (0:5) в матче чемпионата Испании, сообщает AP.
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