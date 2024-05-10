Захарова: Литва оставила совесть в мусорке, установленной на месте мемориала ВОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на установку мусорного бака на месте мемориала погибшим в Великой Отечественной войне в Литва словами, что именно туда литовские власти «выбросили совесть».
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