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  • svet alex
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Захарова: Литва оставила совесть в мусорке, установленной на месте мемориала ВОВ

Захарова: Литва оставила совесть в мусорке, установленной на месте мемориала ВОВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на установку мусорного бака на месте мемориала погибшим в Великой Отечественной войне в Литва словами, что именно туда литовские власти «выбросили совесть».

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