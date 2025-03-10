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Царьград

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В Россию вернулась американская кукуруза: США возобновили поставки после трёхлетнего перерыва

В Россию вернулась американская кукуруза: США возобновили поставки после трёхлетнего перерыва

Злаки были экспортированы на 55,5 тысячи долларов.США возобновили поставки кукурузы в Россию впервые за три года.

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Комментарии
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Александр
Так у них вся сельхозпродукция ГМО!!!!!!!!!!
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19 час.
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