Юрай Цинтула, стрелявший в словацкого премьер-министра Роберта Фицо ранее принимал участие в антиправительственных заукраинских мероприятиях.
Украинский след в покушении на Фицо. Кто бы мог подумать, ага...
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
То есть террористическое государство Украина расширяет границы своего терроризма. Преступления Украины выходят на всё более международный уровень.
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13 час.
Eduard
Кто поддерживает Украину,тот поддерживает преступников! Никто не забыл,про переворот,боинг,Одессу и АТО,дасотни других преступлений.Причем он про них слышал,но верно сситает,что бто "шутка",мелочь.На самом деле сэтой "мелочи" всё и идет!
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13 час.
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