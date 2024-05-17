Украинский след в покушении на Фицо. Кто бы мог подумать, ага...

То есть террористическое государство Украина расширяет границы своего терроризма. Преступления Украины выходят на всё более международный уровень.

Eduard

Кто поддерживает Украину,тот поддерживает преступников! Никто не забыл,про переворот,боинг,Одессу и АТО,дасотни других преступлений.Причем он про них слышал,но верно сситает,что бто "шутка",мелочь.На самом деле сэтой "мелочи" всё и идет!