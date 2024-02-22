17 калужских школ получили субсидию на закупку беспилотников

Калужская область активно участвует в формировании отрасли беспилотных авиасистем в стране. 20 февраля заместитель губернатора - руководитель министерства цифрового развития региона Дмитрий Разумовский вместе с калужской командой принял участие в межрегиональном практическом семинаре по БАС в индустриальном парке "Руднево".
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