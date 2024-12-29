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Три новых молочно-товарных комплекса в Могилевской и Брестской областях позволят прирасти по молоку.

Три новых молочно-товарных комплекса в Могилевской и Брестской областях позволят прирасти по молоку.

Открытие в сельхозпредприятии ´Стисхо Пинское´ высокотехнологичного комплекса по Указу Президента № 422 ´О строительстве (реконструкции) молочно-товарных комплексов´ стало знаковым событием для Брестской области, которая по масштабам строительства и реконструкции животноводческих объектов лидирует среди регионов.

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