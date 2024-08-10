Дискуссия о ненужности ВДВ в современной войне. Реформировать, чтобы уничтожить Достаточно неожиданно для себя натолкнулся на странную дискуссию в российском сегменте Интернета.
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Дискуссия о ненужности ВДВ в современной войне. Реформировать, чтобы уничтожить Достаточно неожиданно для себя натолкнулся на странную дискуссию в российском сегменте Интернета.
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