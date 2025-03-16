Только это растение героине статьи не удалось погубить при всех ошибках ухода. «Я не поливала его месяцами, и оно всё ещё живо»: какое комнатное растение подходит тем, у кого гибнут все цветы Среди нас, бесспорно, есть люди, которые готовы опустить руки после многочисленных попыток обзавестись комнатными растениями.