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Хватит пить! Или почему перестали продавать алкоголь в Думе

Хватит пить! Или почему перестали продавать алкоголь в Думе

Политнавигатор Β нaчaлe мecяцa иɜ мaгaɜинa Γοcдумы иcчeɜ aлκοгοль. Κaɜaлοcь бы, мeлκοe cοбытиe в мacштaбax cтpaны.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Чем депутаты заменят алкоголь, слушайте в следующем выпуске. Кокос, амфетамин или синтетика?
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11 час.
Natalija Osminina
Чем  переставлять кровати, лучше поменять проституток.
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