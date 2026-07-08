Правительство отозвало законопроект о продаже алкоголя на внутренних рейсах

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Правительство России приняло решение отозвать из Госдумы законопроект, который разрешал розничную продажу алкогольной продукции в магазинах duty free и других торговых точках для пассажиров внутренних рейсов.
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