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Русская весна

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Россия примет меры, если Япония создаст армию

Россия примет меры, если Япония создаст армию

Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии девятой статьи конституции, предполагающей отказ от вооруженных сил, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.

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