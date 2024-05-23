Россия примет меры, если Япония создаст армию

Россия примет контрмеры в случае отмены в Японии девятой статьи конституции, предполагающей отказ от вооруженных сил, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД Людмила Воробьева.
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