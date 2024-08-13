AP: атака ВСУ под Курском истощит наиболее боеспособные подразделения Украины

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области может привести к истощению наиболее боеспособных подразделений армии, а попытка обеспечить долгосрочное присутствие в регионе является "очень сложной задачей".
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