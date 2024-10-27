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Как денежное дерево стало символом богатства: суеверия и приметы о толстянке

Как денежное дерево стало символом богатства: суеверия и приметы о толстянке

Как денежное дерево стало символом богатства: суеверия и приметы о толстянке Алёна ЮрьеваТолстянка, более известная как денежное дерево, — это не просто комнатное растение, а настоящий символ финансового благополучия и процветания в домах многих людей.

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