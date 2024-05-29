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Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2,6 трлн рублей в 2025 году

Минфин оценил дополнительные доходы бюджетов в 2,6 трлн рублей в 2025 году

Налоговые изменения в 2025 году могут принести в бюджет России дополнительные доходы в размере 2,6 трлн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на подготовленный ведомством пакет поправок в Налоговый кодекс.

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