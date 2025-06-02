Минобороны: 3D-печать повышает безопасность работы расчетов БПЛА

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Компоненты беспилотных летательных аппаратов, изготовленные на 3D-принтерах, повышают возможности дистанционной настройки и управления дронами, что позволяет обезопасить работу инженеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии