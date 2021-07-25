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Александр Роджерс: Успехи России

Александр Роджерс: Успехи России

  На днях видел надпись «Все люди являются носителями интеллекта. Но некоторые в бессимптомной форме».

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Геннадий Бережнов
Зрите в корень как Александр!
Галина Потапчик
Четко и по делу! Молодец!!!
U 58
Годы идут, а Родгерс все тот же. И неважны ему ни крупные предприятия, ни провалы науки. Главное для него: четко и по возможности регулярно заявлять власти о своей полной лояльности и абсолютной надежности. Ладно, что хоть пока предстоящими выборами не занялся....
Анатолий Иванов
Да он же тупой,как сибирский валенок! Крупные заводы аж численностью в 300 человек?В одном Ростсельмаше было более 30 000 тыс работников!Для него,похоже,роли это не играет! Одним словом ,он прекрасный аналлизатор!
Александр Симаков
В то время, когда на Ростсельмаше было 30 000 работников, половина из них рельсы вручную изгибала, а вторая половина выпрямляла. Не принимайте за чистую монету, это я "образно" выразился. Сейчас на Ростсельмаше трудятся всего 18 000 на 13 предприятиях, входящих в группу компаний "Ростсеельмаш", в том числе две американских: Red Ball и Feterl Manufacturing Corp, канадские Buhler VERSATILE и Ezee-On Manufacturing. Выручка компании по сравнению с 2000-м годом выросла в 7 раз. Это только подтверждает выводы Роджерса о том, что экономика России на подъёме. Что касается валенка, то можете его сравнить с собственной персоной. Предприятие считается крупным не по количеству работников, а по доле общего товарного объема какой-либо отрасли. Таким образом даже предприятие с численностью работников 200 человек может считаться крупным, если оно производит большой объем товарной продукции в своей отрасли.
Борис Осипов
А крупный завод сейчас это не количество рабочих, т.к. большинство технологических операций выполняют автоматы и роботы...Так что 200 человек это уже крупное производство, которое будет выпускать в два раза больше, чем бы выпускали 30000 рабочих старого образца...
Юсиф Мусаев
Все отрасли экономики настолько,, процветают
Юсиф Мусаев
Все отрасли экономики ,, процветают" настолько, что со всех окраин стекаются в Москву в человейники. В Москве в советское время работали более 650 крупных производственных объектов такие как заводы ЗИЛ, АЗЛК, различные НПО, в которых трудились миллионы представители рабочего класса со всеми социальными гарантиями жития и бытия. Где эти заводы, фабрики. Все они разрушены, проданы, на их территориях построены различные ТРЦ, жилые комплексы. Народ ушёл в торговлю.,а торгуют то чьими товарами на рынках России? То то и оно. Посмотрите в Али экспресс, ОЗОН и т.д и т.п. Вот вам и ответ на все восхвалениях Александра Роджерса. В советские годы заводы, фабрики, сельскохозяйственных объекты были в собственности у государства. Но никто не говорит о том, что были также колхозное, личное, кооперативе виды собственности. Всё трудились, жили. Сельские жители продавали свои продукты в колхозных рынках. А теперь в этих рынках чьи продукты продаются, и кто сидит за прилавком и торгуют?
Борис Осипов
Ага, в советское время грузин и азербайджанцев на рынке вообще не было...Ну-ну. А жил ли товарищ в это время в СССР?
Александр Симаков
То, чем торгуют на рынках в России мелочь по сравнению с тем, чем торгует Россия на зарубежных рынках. Серьезные люди на Али-экспресс не смотрят. На Али-экспресс атомные электростанции или пассажирские самолёты не продают. Для серьёзных людей поприличнее площадки есть: ПМЭФ, МАКС, ВЭФ, МЭФ. P.S. Я извиняюсь, а Вы автомобиль Москвич взяли бы в личное пользование бесплатно? Ну хотя бы Алеко, "князь Владимир", "Иван Калита"? Нет? Ну вот и никто не хотел покупать, потому завод АЗЛК и закрылся. Так и с остальными НПО в Москве.
Александр Симаков
То, чем торгуют на рынках в России мелочь по сравнению с тем, чем торгует Россия на зарубежных рынках. Серьезные люди на Али-экспресс не смотрят. На Али-экспресс атомные электростанции или пассажирские самолёты не продают. Для серьёзных людей поприличнее площадки есть: ПМЭФ, МАКС, ВЭФ, МЭФ, P.S/ И я извиняюсь, а Вы автомобиль Москвич взяли бы в личное пользование бесплатно? Ну хотя бы Алеко, "князь Владимир", "Иван Калита"? Нет? Ну вот и никто не хотел покупать, потому завод АЗЛК и закрылся. Так и с остальными НПО.
Юсиф Мусаев
,
Борис Осипов
Роджерс абсолютно прав...
Сергей Дмитриев
В такой мажорной статье "не раскрыта тема" благотворного влияния на эти успехи устойчивого прироста поголовья ярдеров за последние20-30 лет.Этим достижением не выхваляются ни Чубайс, ни мудрый Кудрин и Роджерс обходит этот феномен стороной. А как же вот с устойчивым повышением цен на популярные овощи и как давно они снижались?
Владимир Тихомиров
Все эти достижения великолепны,да только где ж конечный результат?А это есть рост благосостояния граждан. Ну,или хотя бы прекращение бесконечного роста цен,на все...

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