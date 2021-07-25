Александр Роджерс: Успехи России

ЗанозаПолитикаАлександр Роджерс: Успехи России На днях видел надпись «Все люди являются носителями интеллекта. Но некоторые в бессимптомной форме».Вернуться к статье154НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновЗрите в корень как Александр!Галина ПотапчикЧетко и по делу! Молодец!!!U 58Годы идут, а Родгерс все тот же. И неважны ему ни крупные предприятия, ни провалы науки. Главное для него: четко и по возможности регулярно заявлять власти о своей полной лояльности и абсолютной надежности. Ладно, что хоть пока предстоящими выборами не занялся....Анатолий ИвановДа он же тупой,как сибирский валенок! Крупные заводы аж численностью в 300 человек?В одном Ростсельмаше было более 30 000 тыс работников!Для него,похоже,роли это не играет! Одним словом ,он прекрасный аналлизатор!Александр СимаковВ то время, когда на Ростсельмаше было 30 000 работников, половина из них рельсы вручную изгибала, а вторая половина выпрямляла. Не принимайте за чистую монету, это я "образно" выразился. Сейчас на Ростсельмаше трудятся всего 18 000 на 13 предприятиях, входящих в группу компаний "Ростсеельмаш", в том числе две американских: Red Ball и Feterl Manufacturing Corp, канадские Buhler VERSATILE и Ezee-On Manufacturing. Выручка компании по сравнению с 2000-м годом выросла в 7 раз. Это только подтверждает выводы Роджерса о том, что экономика России на подъёме. Что касается валенка, то можете его сравнить с собственной персоной. Предприятие считается крупным не по количеству работников, а по доле общего товарного объема какой-либо отрасли. Таким образом даже предприятие с численностью работников 200 человек может считаться крупным, если оно производит большой объем товарной продукции в своей отрасли.БОБорис ОсиповА крупный завод сейчас это не количество рабочих, т.к. большинство технологических операций выполняют автоматы и роботы...Так что 200 человек это уже крупное производство, которое будет выпускать в два раза больше, чем бы выпускали 30000 рабочих старого образца...Юсиф МусаевВсе отрасли экономики настолько,, процветаютЮсиф МусаевВсе отрасли экономики ,, процветают" настолько, что со всех окраин стекаются в Москву в человейники. В Москве в советское время работали более 650 крупных производственных объектов такие как заводы ЗИЛ, АЗЛК, различные НПО, в которых трудились миллионы представители рабочего класса со всеми социальными гарантиями жития и бытия. Где эти заводы, фабрики. Все они разрушены, проданы, на их территориях построены различные ТРЦ, жилые комплексы. Народ ушёл в торговлю.,а торгуют то чьими товарами на рынках России? То то и оно. Посмотрите в Али экспресс, ОЗОН и т.д и т.п. Вот вам и ответ на все восхвалениях Александра Роджерса. В советские годы заводы, фабрики, сельскохозяйственных объекты были в собственности у государства. Но никто не говорит о том, что были также колхозное, личное, кооперативе виды собственности. Всё трудились, жили. Сельские жители продавали свои продукты в колхозных рынках. А теперь в этих рынках чьи продукты продаются, и кто сидит за прилавком и торгуют?БОБорис ОсиповАга, в советское время грузин и азербайджанцев на рынке вообще не было...Ну-ну. А жил ли товарищ в это время в СССР?Александр СимаковТо, чем торгуют на рынках в России мелочь по сравнению с тем, чем торгует Россия на зарубежных рынках. Серьезные люди на Али-экспресс не смотрят. На Али-экспресс атомные электростанции или пассажирские самолёты не продают. Для серьёзных людей поприличнее площадки есть: ПМЭФ, МАКС, ВЭФ, МЭФ. P.S. Я извиняюсь, а Вы автомобиль Москвич взяли бы в личное пользование бесплатно? Ну хотя бы Алеко, "князь Владимир", "Иван Калита"? Нет? Ну вот и никто не хотел покупать, потому завод АЗЛК и закрылся. Так и с остальными НПО в Москве.Александр СимаковТо, чем торгуют на рынках в России мелочь по сравнению с тем, чем торгует Россия на зарубежных рынках. Серьезные люди на Али-экспресс не смотрят. На Али-экспресс атомные электростанции или пассажирские самолёты не продают. Для серьёзных людей поприличнее площадки есть: ПМЭФ, МАКС, ВЭФ, МЭФ, P.S/ И я извиняюсь, а Вы автомобиль Москвич взяли бы в личное пользование бесплатно? Ну хотя бы Алеко, "князь Владимир", "Иван Калита"? Нет? Ну вот и никто не хотел покупать, потому завод АЗЛК и закрылся. Так и с остальными НПО.Юсиф Мусаев,БОБорис ОсиповРоджерс абсолютно прав...Сергей ДмитриевВ такой мажорной статье "не раскрыта тема" благотворного влияния на эти успехи устойчивого прироста поголовья ярдеров за последние20-30 лет.Этим достижением не выхваляются ни Чубайс, ни мудрый Кудрин и Роджерс обходит этот феномен стороной. А как же вот с устойчивым повышением цен на популярные овощи и как давно они снижались?Владимир ТихомировВсе эти достижения великолепны,да только где ж конечный результат?А это есть рост благосостояния граждан. Ну,или хотя бы прекращение бесконечного роста цен,на все...Комментировать
Свежие комментарии