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Сильнейшие кадры с освобождённой Курской земли подстать легендарному репортажу коллеги «Хичкока» (ВИДЕО)

Сильнейшие кадры с освобождённой Курской земли подстать легендарному репортажу коллеги «Хичкока» (ВИДЕО)

Сильнейшие кадры с освобождённой Курской земли подстать легендарному репортажу коллеги «Хичкока». Уж не знаю, каким образом пострадал этот крест; судя по характеру повреждений, кто-то пытался согнуть его бронетехникой.

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