Как живут возлюбленные чиновников Кузбасса, которые находятся под следствием

Как живут родственники чиновников из Кузбасса, в отношении которых расследуются уголовные дела.Как сообщает «НГС42», замгубернатора Глеб Орлов и бывшая глава Кемеровского округа Марина Коляденко жили вместе под крышей коттеджа в поселке Сухово.