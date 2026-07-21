Как живут возлюбленные чиновников Кузбасса, которые находятся под следствием

Как живут родственники чиновников из Кузбасса, в отношении которых расследуются уголовные дела.Как сообщает «НГС42», замгубернатора Глеб Орлов и бывшая глава Кемеровского округа Марина Коляденко жили вместе под крышей коттеджа в поселке Сухово.
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