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Царьград

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Как живут возлюбленные чиновников Кузбасса, которые находятся под следствием

Как живут возлюбленные чиновников Кузбасса, которые находятся под следствием

Как живут родственники чиновников из Кузбасса, в отношении которых расследуются уголовные дела.Как сообщает «НГС42», замгубернатора Глеб Орлов и бывшая глава Кемеровского округа Марина Коляденко жили вместе под крышей коттеджа в поселке Сухово.

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