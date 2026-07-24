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Царьград

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20-летний парень угнал ВАЗ в Белореченске, чтобы доехать до моря

20-летний парень угнал ВАЗ в Белореченске, чтобы доехать до моря

Владелец транспортного средства оставил ключ в замке зажигания, чем воспользовался 20-летний молодой человек, решивший совершить поездку на чужом автомобиле до курортного побережья.

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