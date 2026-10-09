В Калужской области при атаке БПЛА пострадали девять человек

Девять человек пострадали при атаке БПЛА на Калужскую область. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
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