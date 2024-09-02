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Техническая неисправность названа одной из версий крушения Ми-8 на Камчатке

Селдователи назвали техническую неисправность и нарушение правил пилотирования основными версиями крушения вертолета Ми-8 на Камчатке, в результате которого погибли 22 человека, сообщили в Следственном комитете.

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