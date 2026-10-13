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Тренер Махачева: Пратес заслуживает титульный бой, но я не получал подтверждений о проведении поединка

Тренер Махачева: Пратес заслуживает титульный бой, но я не получал подтверждений о проведении поединка

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, отреагировал на информацию, что его подопечный может провести следующий поединок против бразильца Карлоса Пратеса в 2027 году.

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